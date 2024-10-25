Квитки на поїзди будуть доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-ботах та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди в напрямку Львова та Рахова, повідомляє прес-служба перевізника.

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №245/246 Київ — Рахів, який відправлятиметься з Києва 30 жовтня о 15:58 та прибуватиме до Рахова о 8:55. В зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправлятиметься 31 жовтня о 16:43 та прибуватиме до Києва 1 листопада о 8:55.

Також УЗ призначила додатковий поїзд №191/192 Київ — Львів, який відправиться з Києва 28 жовтня о 8:18 та 3 листопада о 10:18 та прибуде до Львова о 16:12 та 17:03 відповідно. Зі Львова поїзд відправиться 28 жовтня о 14:14 та 3 листопада об 11:33 та прибуде до Києва о 21:33 та 18:10 відповідно.

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Квитки на поїзди будуть доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-ботах та в касах вокзалів.

Українська залізниця - останні новини

21 жовтня уряд за поданням наглядової ради "Укрзалізниці" призначив Олександра Перцовського очільником компанії строком на три роки.

Раніше повідомлялося, що на час шкільних канікул УЗ призначила додаткові потяги на напрями, які мають попит в українців - Київ-Одеса-Київ та Львів-Київ-Львів.

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