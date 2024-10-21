Попередній голова правління УЗ продовжить працювати на посаді члена правління.

Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради "Укрзалізниці" призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"До завершення контракту з "Укрзалізницею" Євген Лященко, який з березня 2023 року до сьогодні займав посаду голови правління, продовжить працювати на посаді члена правління", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з посад членів правління "Укрзалізниці" звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина.

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В "Укрзалізниці" зазначили, що Олександр Перцовський працює в "Укрзалізниці" з 2020 року. Дотепер він обіймав посаду члена правління та відповідав за пасажирський напрям.

Нагадаємо, що 7 жовтня до наглядової ради "Укрзалізниці" надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління.

Додаткові потяги Укрзалізниця - останні новини

На час шкільних канікул УЗ призначила додаткові потяги на напрями, які мають попит в українців - Київ-Одеса-Київ та Львів-Київ-Львів.

14 жовтня "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда Київ - Кам’янець-Подільський - Київ на період шкільних канікул.

Пізніше УЗ призначила ще два додаткових потяги на популярні напрямки на час канікул для дитячих груп та інших пасажирів.

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