Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради "Укрзалізниці" призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки. Про це повідомляє прес-служба компанії.
"До завершення контракту з "Укрзалізницею" Євген Лященко, який з березня 2023 року до сьогодні займав посаду голови правління, продовжить працювати на посаді члена правління", - йдеться в повідомленні.
Крім того, з посад членів правління "Укрзалізниці" звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина.
В "Укрзалізниці" зазначили, що Олександр Перцовський працює в "Укрзалізниці" з 2020 року. Дотепер він обіймав посаду члена правління та відповідав за пасажирський напрям.
Нагадаємо, що 7 жовтня до наглядової ради "Укрзалізниці" надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління.
Додаткові потяги Укрзалізниця - останні новини
На час шкільних канікул УЗ призначила додаткові потяги на напрями, які мають попит в українців - Київ-Одеса-Київ та Львів-Київ-Львів.
14 жовтня "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда Київ - Кам’янець-Подільський - Київ на період шкільних канікул.
Пізніше УЗ призначила ще два додаткових потяги на популярні напрямки на час канікул для дитячих груп та інших пасажирів.