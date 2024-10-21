Олександр Перцовський працює в "Укрзалізниці" з 2020 року / пресслужба Укрзалізниці

Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради "Укрзалізниці" призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки. Про це повідомляє прес-служба компанії.     

"До завершення контракту з "Укрзалізницею" Євген Лященко, який з березня 2023 року до сьогодні займав посаду голови правління, продовжить працювати на посаді члена правління", - йдеться в повідомленні. 

Крім того, з посад членів правління "Укрзалізниці" звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина. 

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В "Укрзалізниці" зазначили, що Олександр Перцовський працює в "Укрзалізниці" з 2020 року. Дотепер він обіймав посаду члена правління та відповідав за пасажирський напрям.

Нагадаємо, що 7 жовтня до наглядової ради "Укрзалізниці" надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління. 

Додаткові потяги Укрзалізниця - останні новини 

На час шкільних канікул УЗ призначила додаткові потяги на напрями, які мають попит в українців - Київ-Одеса-Київ та Львів-Київ-Львів. 

14 жовтня "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда Київ - Кам’янець-Подільський - Київ на період шкільних канікул. 

Пізніше УЗ призначила ще два додаткових потяги на популярні напрямки на час канікул для дитячих груп та інших пасажирів. 

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