Додаткові потяги вирішено призначити у зв'язку з канікулами у школярів.

На час шкільних канікул призначено додаткові потяги на напрями, які мають попит в українців - Київ-Одеса-Київ та Львів-Київ-Львів.

Як повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", поїзд №115/116 відправлятиметься з Києва 27 жовтня о 8:26 та прибуватиме до Одеси о 18:22. У зворотному напрямку - з Одеси, поїзд відправлятиметься в той же день о 10:14, а до Києва прибуватиме о 19:48.

Також йдеться, що поїзд №191/192 відправлятиметься з Києва 20, 25 та 27 жовтня о 08:18, а до Львова - о 16:05. У зворотному напрямку він вирушатиме зі Львова у ці ж дні о 14:10 та прибуватиме до столиці о 21:33. Також уточнюється, що у складі цього поїзда - вагони типу купе та люкс. Звертається увага, що він може стати при нагоді жителям інших міст, які планують подорож з пересадками у Львові чи Києві.

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"Укрзалізниця": новини

Раніше в "Укрзалізниці" розповіли, що впровадження нової системи Entry/Exit Scheme (EES) для прикордонного контролю ЄС не вплине на процес купівлі квитків на поїзди. УНІАН пояснили, що впровадження вказаної системи має вплив безпосередньо на процедуру перетину державного кордону. Впровадження такої системи має на меті посилення безпеки на кордонах ЄС та передбачає скасування "ручних" перевірок паспортів й прискорення процесу електронних перевірок. Водночас фахівці вивчають усі можливі фактори змін для пасажирів при впровадженні EES.

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