Депутат Київської міськради зазначила, що влада не виділила додаткові кошти на ремонт укриттів.

Голова Київської міської прокуратури вимагає переглянути столичний бюджет. Йдеться про виділення додаткового фінансування Подільсько-Воскресенського мосту.

Про це повідомила депутат Київської міської ради Ксенія Семенова у Facebook.

"Керівник Київської міської прокуратури звернувся до мера з проханням винести на розгляд сесії Київської міської ради питання про скасування додаткового фінансування Подільсько-Воскресенського мосту і направити ці кошти на більш нагальні потреби столиці", - йдеться в повідомленні.

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При цьому Семенова нагадала, що на терміновому засіданні після російської атаки на центр Києва мер виніс дуже термінове питання виділення додаткових 183 мільйонів на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Водночас міська влада не виділила додаткові кошти на ремонт укриттів.

Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту - що відомо

Будівництво моста почалося в 1993 році, але неодноразово зупинялося через нестачу фінансування. Мер Києва Віталій Кличко заявив про плани наприкінці 2020 року відкрити автомобільну частину мостового переходу.

Проектна пропускна спроможність нового Подільсько-Воскресенського мостового переходу становитиме 60 тисяч авто на добу. На ньому планували облаштувати шість смуг для автомобільного руху і дві залізничні колії під майбутнє метро - на нижньому ярусі, прокладуть також трубопровід.

У 2020 році розгорівся скандал через нібито іржаві забраковані вант для мосту. Їх купили в 2010 році за 14 мільйонів гривень. У свою чергу мер Києва Віталій Кличко визнав, що придбані раніше ванти для будівництва Подільсько-Воскресенського мосту непридатні, і висловив сподівання, що ситуацію розслідують правоохоронці.

Станом на жовтень 2022 року міст досі не введений в експлуатацію.

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