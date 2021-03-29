Епопея з контейнеровозом: рух по Суецькому каналу відновлюється

За шість днів, як на мілині стояв застряглий контейнеровоз, утворився затор у 437 кораблів.

Перші кораблі відновили рух Суецьким каналом після того, як там зняли з мілини контейнеровоз Ever Given. Про це повідомляє Bloomberg. Перші три судна відновили рух близько 19:40 за Києвом. За шість днів простою контейнеровоза на одному з найбільших торгових шляхів світу застрягли 437 кораблів. Експерти компанії Hapag-Lloyd AG expects очікують, що черга поступово зникне протягом 4 днів. Читайте такожПрезидент Єгипту заявив, що Суецький канал повністю розблоковано Аварія в Суецькому каналі: що відомо 24 березня 2021 року стало відомо про те, що судно Ever Given повністю заблокував рух Суецьким каналом, який з'єднує Середземне і Червоне моря.

Станом на 25 березня 2021 року вісім буксирів не змогли зрушити судно, що заблокувало Суецький канал.

Судно 400 метрів завдовжки, 60 метрів завширшки та розраховане на 200 тисяч тонн вантажу.

Попередньою причиною інциденту називали порив вітру, який викликав відхилення контейнеровоза з курсу. Однак пізніше голова адміністрації каналу Усама Рабіа заявив, що погода не була основною причиною, по якій судно сіло на мілину. Він підкреслив, що до того, що сталося може бути причетна технічна несправність.

26 березня 2021 року з'явилася інформація про те, що для того, щоб зняти з мілини 400-метровий контейнеровоз, може знадобитися кілька тижнів оскільки судно доведеться розвантажити.

Протяжність Суецького каналу становить 193 км (120 миль). Він був відкритий в 1869 році та є одним із найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, в тому числі майже 10% нафти і 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.

Через інцидент біля входів у Суецький канал накопичилося понад 300 суден, які очікують звільнення артерії, що є головним морським шляхом між Азією і Європою. За даними Bloomberg, їхні вантажі оцінюються більш ніж в $10 млрд. Частина кораблів вже рушила в обхід Африки.

Збої на вантажному ринку руйнують світову торгівлю, особливо продовольчими і сільськогосподарськими продуктами. Транспортні потоки в портах різко впали, фрахтові витрати зросли, а поставки сповільнилися. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Денис Прядко

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