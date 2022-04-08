Точний час відправки поки не повідомляється, "поїзди відправлятимуться по мірі заповнення".

Через обстріл з боку російських окупантів станція Краматорськ у Донецькій області закрита для прийому поїздів.

Як повідомили в "Укрзалізниці", евакуація громадян здійснюватиметься зі Слов'янська.

"Поки станція Краматорськ закрита для прийому поїздів, зі Слов’янська сьогодні вирушить евакорейсом поїзд 45 до Ужгорода, очікуються відправки рейсів 274, 276, 278 та 92 до Львова, Чернівців, Тернополя та Одеси відповідно", - йдеться в повідомленні.

В УЗ додали, що точний час відправки поки не повідомляється, "поїзди відправлятимуться в міру заповнення".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, окупанти вдарили по залізничному вокзалу Краматорська. Поліція і рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих і поранених людей.

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже триває евакуація жителів Донеччини В безпечні області України.

Як повідомив глава УЗ Олександр Камишин, в залізничний вокзал Краматорська Донецької області потрапили дві ракети російських окупантів. В результаті обстрілу на цей час відомо про 30 загиблих, понад 100 осіб отримали поранення.

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