Найбільше плати за перевантаження нараховано в Миколаївській, Одеській та Вінницькій областях.

За минулий тиждень 26 жовтня - 1 листопада інспектори Державної служби з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") нарахували близько 2,16 мільйона гривень плати за перевантаження транспортних засобів.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на голову відомства Владислава Криклія.

"За підсумками 26 жовтня - 1 листопада цього року інспекторами "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією було перевірено майже 18 тисяч транспортних засобів, складено 262 акти порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано близько 2,16 мільйона гривень плати за перевантаження", - цитує прес-служба Криклія.

Повідомляється, що найбільшим порушником габаритно-вагових норм стало авто MAN на автодорозі M-12 з перевантаженням 22%. Загальна вага транспортного засобу склала 48,86 тонни при нормі 40 тонн. Нараховано плату за перевантаження - 2177,37 Євро.

Зазначається, що найбільше плати за перевантаження нараховано в Миколаївській, Одеській і Вінницькій областях.

Що цьому передувало

За січень-вересень 2020 року інспектори Державної служби з безпеки на транспорті нарахували майже 100 мільйонів гривень плати за перевантаження.

До кінця 2020 року по всій території України працюватимуть 54 комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion ("зважування в русі") для забезпечення захисту доріг від руйнування.

На базі вагових комплексів також може бути запущена система автоматичного стягнення штрафів.

За словами міністра Криклія, Міністерство інфраструктури найближчим часом анонсує велику реформу Державної служби з безпеки на транспорті.

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Автор: Павло Степанець