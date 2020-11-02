За минулий тиждень 26 жовтня - 1 листопада інспектори Державної служби з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") нарахували близько 2,16 мільйона гривень плати за перевантаження транспортних засобів.
Читайте такожЗеленський залучив до контролю за вантажоперевезеннями СБУ та Нацполіцію
Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на голову відомства Владислава Криклія.
"За підсумками 26 жовтня - 1 листопада цього року інспекторами "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією було перевірено майже 18 тисяч транспортних засобів, складено 262 акти порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано близько 2,16 мільйона гривень плати за перевантаження", - цитує прес-служба Криклія.
Повідомляється, що найбільшим порушником габаритно-вагових норм стало авто MAN на автодорозі M-12 з перевантаженням 22%. Загальна вага транспортного засобу склала 48,86 тонни при нормі 40 тонн. Нараховано плату за перевантаження - 2177,37 Євро.
Зазначається, що найбільше плати за перевантаження нараховано в Миколаївській, Одеській і Вінницькій областях.
Що цьому передувало
- За січень-вересень 2020 року інспектори Державної служби з безпеки на транспорті нарахували майже 100 мільйонів гривень плати за перевантаження.
- До кінця 2020 року по всій території України працюватимуть 54 комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion ("зважування в русі") для забезпечення захисту доріг від руйнування.
- На базі вагових комплексів також може бути запущена система автоматичного стягнення штрафів.
- За словами міністра Криклія, Міністерство інфраструктури найближчим часом анонсує велику реформу Державної служби з безпеки на транспорті.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram