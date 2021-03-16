Концесія порту "Ольвія" надається на 35 років, а концесія порту в Херсоні - на 30 років.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розраховує, що передача порту "Херсон" концесіонеру завершиться вже в березні, а по порту "Ольвія" – у другій половині осені.

Про це він заявив під час бесіди з представником Кабміну у Верховній Раді Василем Моканом.

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"Я розраховую, що по Херсону передачу об'єкта ми до кінця березня завершимо, а порт "Ольвія", де катарці, там більший об'єкт, трохи пізніше, на жаль, десь друга половина осені, тому що і пізніше концесія була, плюс по передачі більш важкий об'єкт, але в цьому році мають завершити", - сказав він.

Що цьому передувало

У вересні 2019 року Міністерство інфраструктури України оголосило про проведення конкурсів з передачі в концесію майна держпідприємств "Стивідорна "компанія Ольвія", "Херсонський морський торговельний порт" та майна держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).

У січні 2020 року переможцем концесійного конкурсу в порту "Ольвія" стала компанія QTerminals з Катару. Компанія управляє найбільшим торговим портом країни - Хамад, вартістю понад 7 млрд доларів, який є одним з найпотужніших і новітніх морських логістичних комплексів на Близькому і Середньому Сході. Зараз QTerminals також працює над перетворенням порту Доха в круїзний порт.

У конкурсі на концесію майна Херсонського морського торгового порту перемогла компанія "Рисойл-Херсон".

20 серпня 2020 року морпорт "Ольвія" офіційно передали в концесію.

Концесія порту "Ольвія" надається на 35 років, а концесія порту в Херсоні - на 30 років.

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Автор: Дмитро Шварц