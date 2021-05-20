Новопризначений міністр назвав головні завдання своєї роботи в авіаційній галузі.

Олександр Кубраков, якого призначили міністром інфраструктури, має намір створити мережу регіональних аеропортів, розвивати ринок внутрішніх авіаперевезень і досягти мети зі створення національного авіаперевізника.

Про це він заявив у залі Верховної Ради, представляючи програму своїх дій в авіаційній галузі на посаді міністра.

«Це перш за все будівництво і розвиток існуючих аеропортів. Має бути створена мережа регіональних аеропортів. Розвиток ринку внутрішніх авіаперевезень. Ми все для цього робитимемо. Також буду просити вашої допомоги, бо у нас ринок внутрішніх авіаперевезень неконкурентоспроможний порівняно з міжнародними перевезеннями. Ну і звичайно, створення національного авіаперевізника», - сказав Кубрак.

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Пасажиропотік в українських аеропортах

Пасажиропотік через українські аеропорти у січні-квітні 2021 року, порівняно з січнем-квітнем 2020 року, скоротився на 33,2% - до 2,7 млн ​​осіб.

Пасажиропотік через українські аеропорти у 2020 році, порівняно з 2019 роком, скоротився на 64,4% - до 8,664 млн осіб. Українські авіакомпанії в минулому році скоротили перевезення пасажирів на 65% - до 4,793 млн осіб.

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Автор: Дмитро Шварц