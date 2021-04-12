Зокрема, пасажиропотік у міжнародному сполученні скоротився на 55,4%.

Пасажиропотік через українські аеропорти в січні-березні 2021 року, порівняно з січнем-березнем 2020 року, скоротився на 54,3% - до 1,84 млн осіб.

Про це повідомила прес-служба Державної авіаційної служби України на своєму сайті.

Зокрема, пасажиропотік у міжнародному сполученні скоротився на 55,4% - до 1,62 тис.осіб.

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Українські авіакомпанії в січні-березні скоротили перевезення пасажирів на 43,9% - до 1,09 млн осіб. З них міжнародні перевезення скоротилися на 43,9% - до 980,3 тис. пасажирів.

Згідно з повідомленням, кількість комерційних рейсів, виконаних українськими авіакомпаніями, у січні-березні 2021 року скоротилася на 37,6% - до 10,3 тис. рейсів. З них кількість міжнародних рейсів скоротилася на 42,7% - до 7,9 тис.

Нагадаємо, пасажиропотік через українські аеропорти в 2020 році, в порівнянні з 2019 роком, скоротився на 64,4% - до 8,664 млн осіб. Українські авіакомпанії минулого року скоротили перевезення пасажирів на 65% - до 4,793 млн осіб.

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Автор: Павло Степанець