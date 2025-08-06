За багатьма напрямками реєструється понад 4-5 запитів на одне доступне місце.

"Укрзалізниця" увійшла у найпіковіший серпневий сезон залізничних перевезень. Так, кількість пасажирів дитячих груп у поїздах УЗ минулого тижня була еквівалентна майже всьому населенню Жмеринки (33,3 тисячі осіб).

Як повідомила прес-служба компанії, за багатьма напрямками реєструється понад 4-5 запитів на 1 доступне місце.

"Ми розуміємо: ви розчаровуєтесь, якщо не вдається придбати бажані квитки навіть під час відкриття продажів, бо водночас із вами в цей час квитки шукає велика кількість інших пасажирів", - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що вагони вибувають з парку швидше, ніж УЗ встигає їх закуповувати чи модернізувати, отже, доступних місць в поїздах стає менше. При цьому в компанії запевняють, що за рахунок більш ефективного використання парку вдається перевозити більше пасажирів рік до року. Зокрема, цього року cтаном на 3 серпня в поїздах далекого слідування курсувало 1488 вагонів.

"З минулого року ми втратили через обстріли 3 вагони, ще 6 вагонів стали повністю непридатними для експлуатації через свій граничний вік, а 95 вагонів підійшли до рубежу за яким потребують дороговартісного ремонту", - додали в компанії.

В "Укрзалізниці" зазначають, що основне завданням пасажирського напрямку на сьогодні - розширення пропозиції місць. Достатнє фінансування з державного бюджету та інших дозволить продовжити ритмічно купувати нові вагони та, в перспективі, поїзди "Інтерсіті", а також в повному необхідному обсязі ремонтувати та модернізувати пасажирські вагони, які добігають граничних термінів, щоб продовжувати їхню безпечну експлуатацію.

"Укрзалізниця" - останні новини

У літній період в Україні традиційно зростає попит на залізничні пасажирські перевезення в напрямку Карпат та до моря. Порівняно з міжсезонням кількість запитів на популярні напрямки зросла в рази. Наприклад, попит за напрямком Одеса–Київ–Одеса з 1 по 16 липня склав понад 4 людини на одне місце в поїзді.

"Укрзалізниця" запроваджує верифікацію через Дія.Підпис під час купівлі квитків на три поїзди, аби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам. З 1 серпня після верифікації продаватимуться квитки на поїзди №29/30 Київ – Ужгород, №12 Львів – Одеса та №27/28 Київ – Чоп.

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