В Україні також суттєво зросла кількість групових перевезень на залізниці.

У літній період в Україні традиційно зростає попит на залізничні пасажирські перевезення в напрямку Карпат та до моря. Порівняно з міжсезонням кількість запитів на популярні напрямки зросла в рази, а заповненість поїздів за всіма напрямками становить 95-100%.

Про це УНІАН повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

"Попит на залізничні перевезення наразі перевищує технічні можливості "Укрзалізниці". Так, якщо аналізувати попит за напрямком Одеса–Київ–Одеса з 1 по 16 липня: у поїздах було доступно 30 тис. місць, а пошуків цього напрямку в застосунку "Укрзалізниці" було здійснено 125 тис. Це більше, ніж 4 людини на одне фізично доступне місце в поїзді", - сказали в УЗ.

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Схожа ситуація і за напрямком Київ–Львів. На 70 тисяч фізично доступних місць у поїздах було отримано 210 тисяч запитів у застосунку "Укрзалізниці" (це 3 людини на 1 місце), без урахування групових перевезень дитячих груп та інших пасажирів спеціальних категорій.

Також суттєвий приріст у гірському напрямку. Попит на квитки Київ – Яремче у липні виріс на 460% порівняно з квітнем 2025 року. А саме - більше 2,8 тис. запитів в останній тиждень липня проти близько 500 у типовий тиждень квітня. Водночас за напрямком Київ – Буковель попит виріс на 406%. Там було зафіксовано більше 2,4 тис. запитів у липні проти трохи більше 480 у квітні.

Крім того, суттєво зросла кількість групових перевезень (+87%). У червні-липні цього року - понад 4,8 тисячі дитячих груп, торік було 2,6 тис.

Загалом з початку літа перевезено 297 тис. дітей (переважно діти військових, ВПО та загиблих захисників). Це зростання до минулого року вдвічі – 151 тис. дітей минулого року за той же період. Через спецрезерв оформлено проїзні квитки та забезпечено перевезення 77,2 тис. військових.

"Укрзалізниця" - останні новини

24 липня українська залізниця посилили контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди. За словами компанії, в УЗ отримали низку звернень щодо неналежного контролю документів поїзними бригадами - зокрема, чи збігаються ім’я в квитку та у паспорті пасажира.

23 липня в УЗ оновили правила перевезення тварин в поїздах. При цьому пасажири мають забезпечити наявність ветеринарних документів і квитка на тварину, повідка та намордника (для собак великих порід - впродовж всієї подорожі). А також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих.

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