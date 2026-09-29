В США представили революційний гібридний літак ES-36: він може змінити світ авіаперевезень

Компанія Heart обіцяє на 40% нижчі експлуатаційні витрати порівняно зі звичайними регіональними літаками.

Heart Aerospace представила ES-36 – 36-місний регіональний гібридно-електричний пасажирський літак, який стане серійною моделлю. Про це американська компанія повідомила на своєму сайті.

Одночасно з презентацією авіаперевізник JSX оголосив про угоду на придбання 50 літаків ES-36 із внесенням депозиту, а також отримав право придбати ще 50 бортів.

ES-36 є подальшим розвитком раніше представленого ES-30. Розмах крил ES-36 становить близько 29 метрів, що приблизно на 3,4 метра менше, ніж у ES-30.

Відео дня

Порівняно з ES-30, ES-36 отримав шість додаткових пасажирських місць і збільшену на 642 кг вантажопідйомність. При цьому максимальна злітна маса та ємність акумуляторної батареї залишилися такими самими, як у попередньої версії.

Новий літак отримав спрощену конструкцію з двома мотогондолами та гібридну електричну силову установку. Це має посилити перевагу серійної моделі за експлуатаційними витратами порівняно з традиційними регіональними літаками.

Перехід від чотирьох мотогондол до двох зменшує кількість компонентів силової установки, які потребують обслуговування, що має скоротити витрати. Кожна з двох гібридних силових установок використовує електродвигун потужністю 1,65 МВт для обертання повітряного гвинта.

Бортові акумулятори, які заряджаються на землі, забезпечують запас ходу в повністю електричному режимі до 200 км (плюс резерв), що дає змогу операторам виконувати короткомагістральні рейси без витрати пального.

Для виконання триваліших рейсів ES-36 має гібридний запас ходу 1200 км (плюс резерв). Це забезпечується турбогенератором мегаватного класу в кожній із двох силових установок. Кожен турбогенератор працює від власної компактної газової турбіни. У польоті вона виробляє електроенергію, яка доповнює живлення від акумуляторів і забезпечує роботу електродвигунів.

Ця технологія може надати операторам повний діапазон можливостей і гнучкість регіонального літака. Heart обіцяє щонайменше на 40% нижчі експлуатаційні витрати порівняно зі старими регіональними літаками.

Зараз компанія будує перший передсерійний ES-36 на своєму виробничому підприємстві в Лос-Анджелесі. Перший політ літака запланований на другу половину 2028 року, а введення в експлуатацію – на 2031 рік.

Довідка УНІАН. Heart Aerospace – американський виробник електричних літаків із Лос-Анджелеса. Компанія була заснована у 2018 році як шведський стартап, але у 2025-му перенесла свою штаб-квартиру та основну діяльність зі Швеції до США.

Інноваційні літаки – останні новини

У серпні Heart Aerospace здійснила перший політ демонстратора X1 – найбільшого повністю електричного літака, який коли-небудь піднімався в повітря. Як тоді повідомлялося, політ коштував усього 5 доларів. Водночас це лише вартість спожитої електроенергії. Повна ціна організації та проведення випробування (враховуючи обслуговування літака) коштувала набагато більше.

Потенційно-революційні пасажирські літаки розробляє не лише Heart Aerospace. Раніше американська компанія JetZero повідомила, що працює над перспективним пасажирським літаком Z4, який вирізнятиметься високою паливною ефективністю. Компанія вже розпочала будівництво заводу, де планує налагодити серійний випуск авіалайнера.

Вас також можуть зацікавити новини: