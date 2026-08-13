Найбільший у світі електричний літак вперше піднявся в небо (фото)

X1 – це повнорозмірний прототип 30-місного гібридно-електричного регіонального літака ES-30.

Американська компанія Heart Aerospace вперше підняла у повітря демонстратор X1, який є найбільшим повністю електричним літаком, що коли-небудь здійснював політ. Про це Heart Aerospace повідомила на своєму сайті.

Тести провели на льотно-випробувальній базі Heart Aerospace в міжнародному аеропорту Платтсбург, який знаходиться у штаті Нью-Йорк. Політ тривав 27 хвилин.

X1 досяг висоти близько 335 метрів, а його повністю електрична силова установка розвинула потужність понад 1 МВт. Під час випробувань літак виконав руління, зліт, набір висоти, маневрування та посадку. Метою випробування було показати можливість повністю електричного польоту в умовах, наближених до комерційного використання. X1 працював виключно на акумуляторах і під час свого першого польоту спожив електроенергії приблизно на 5 доларів.

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Політ відбувся на тлі тривалого зростання світових цін на авіаційне паливо. Це, за словами Heart Aerospace, "підкреслює потенціал електричної силової установки щодо суттєвого зниження експлуатаційних витрат літаків і водночас зменшення залежності авіакомпаній від коливань світових цін на нафту ".

"Електричні комерційні літаки можуть докорінно змінити економіку авіаперевезень і зрештою знизити вартість авіаподорожей для пасажирів. Саме це лежить в основі нашого бачення доступних авіаперевезень, у якому електрифікація дає змогу зробити авіасполучення доступнішим, частішим і екологічнішим", – говорить засновник і генеральний директор Heart Aerospace Андерс Форслунд.

Головні особливості літака

X1 – це повнорозмірний демонстратор, що є прототипом серійного літака ES-30 компанії Heart Aerospace. Він призначений для перевірки ключових технологій, аеродинаміки та льотних характеристик, а також організаційних можливостей компанії.

Передбачається, що ES-30 буде регіональним пасажирським літаком на 30 місць і оснащуватиметься гібридно-електричною силовою установкою. Він уже зацікавив великих авіаперевізників, зокрема United Airlines, Air Canada та JSX, які заявили про наміри придбати крилату машину.

У Heart Aerospace очікують, що літак дасть змогу скоротити експлуатаційні витрати більш ніж на 40% порівняно з регіональними літаками попередніх поколінь. Такого скорочення планують досягти завдяки нижчим витратам на енергію та зменшенню потреби в технічному обслуговуванні завдяки спрощеній електричній силовій установці.

У компанії прогнозують, що перевага у витратах з часом лише зростатиме – зокрема, завдяки розвитку акумуляторних технологій. Heart Aerospace вже створює перший передсерійний ES-30 на своєму виробничому підприємстві в Лос-Анджелесі. Початок льотних випробувань запланований на 2028 рік, а введення ES-30 в експлуатацію – на 2031-й.

Інноваційні літаки – останні розробки

США залишаються світовим центром розвитку авіаційних технологій. Американські компанії працюють над принципово новими пасажирськими літаками, які мають змінити уявлення про авіаперевезення.

Зокрема, американська JetZero розробляє перспективний пасажирський літак Z4, однією з ключових особливостей якого буде висока паливна ефективність. Компанія вже розпочала будівництво підприємства, де планують налагодити його серійне виробництво.

Ще один амбітний проєкт реалізує американська Boom Technology. Компанія оголосила про будівництво заводу для виробництва надзвукових пасажирських літаків Overture, які мають відкрити нову сторінку у сфері цивільної авіації.

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