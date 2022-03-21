Раніше ідею підвищення податків для компаній, які залишилися працювати на російському ринку, висловили в польскому уряді.

У Верховній Раді готується законопроект, яким передбачається запровадження додаткового податку для компаній, які продовжують працювати з Росією попри її широкомасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Facebook.

"Готуємо закон про додатковий податок в Україні для компаній, котрі продовжують працювати з Росією. Польська ідея про "бізнес-репарації" має запрацювати і в нас", - зазначив нардеп.

Железняк наголосив, що "якщо компанії мають кошти й бажання спонсорувати військову сферу агресора, то знайдуть гроші й на відновлення усього зруйнованого в іншій країні".

Зазначимо, що раніше про намір підвищити податки для компаній, які залишилися працювати на російському ринку, розповів представник уряду Польщі Петро Мюллер, пише polsatnews.pl.

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький презентував кілька моментів стосовно питань, для реалізації яких будуть потрібні зміни до Конституції", – сказав Мюллер.

Серед таких питань - запровадження додаткового оподаткування для суб'єктів, які продовжують свою економічну діяльність у Росії. За словами Мюллера, це стане чітким сигналом міжнародним корпораціям, що вони не можуть спокійно працювати в Росії, підживлюючи російську військову машину.

Як раніше повідомляв УНІАН, депутат з Шотландії Керол Монахен повідомила, що деякі великі бізнеси з Франції та Німеччини вирішили все ж продовжити свою роботу в Росії. За її словами, "криваві гроші" продовжують заробляти Leroy Merlin, Danone, Auchan, Crédit Agricole, Adidas, Volkswagen, BMW і Mercedes.

При цьому більше ніж 200 різних компаній вже пішли з російського ринку або планують це зробити найближчим часом.

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