У 2020 році в концесію були віддані Херсонський морський торговельний порт та порт "Ольвія".

Міністерство інфраструктури у партнерстві з Фондом держмайна України готують до концесії 6 морських портів.

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Про це заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура " в Києві.

"Зараз в активній фазі готуються до реалізації Чорноморська поромна переправа, Чорноморський контейнерний термінал, Одеський пасажирський термінал, А також "Бердянськ" та "Маріуполь". Загалом, 6 концесійних портів, під які готуються інвестори, техніко-економічне обґрунтування і найближчим часом будуть реалізовуватися інвестиції", - сказав він.

Згідно представленої Криклієм презентації, шостим портом є Ізмаїльський морський порт.

Що цьому передувало

У 2020 році в Україні в концесію були віддані Херсонський морський торговельний порт і порт "Ольвія".

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Автор: Павло Степанець