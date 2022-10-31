Попри ворожі обстріли, 80% поїздів, які зараз в дорозі, продовжують рухатись за графіком.

У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури, є знеструмлені ділянки. Це призвело до затримки низки потягів.

Як сповістили в "Укрзалізниці", резервні тепловози вже виведені та усі поїзди продовжать рух.

"Наразі із затримкою більше, ніж на 30 хвилин, рухається поїзд №81/82 Київ — Ужгород. Також затримуються такі рейси швидкісних поїздів: №712 Київ — Краматорськ; №732 Київ — Дніпро", – інформує перевізник.

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В "УЗ" нагадали, що за затримками можна стежити за посиланням https://uz-vezemo.com/.

Водночас там наголосили, що попри ворожі обстріли 80% поїздів, які зараз в дорозі, продовжують рухатись за графіком.

Атаки по Україні 31 жовтня: головне

Вранці в понеділок, 31 жовтня, по всій України було оголошено повітряну тривогу.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко стверджував, що є інформація про перебування у повітрі над Україною 40 ворожих ракет.

Сповіщали про запуски ворожих ракет з південного напрямку, з Бєлгорода та з літаків.

Внаслідок ворожих атак зазнала руйнувань інфраструктура Києва, Харкова, Запоріжжя. Знеструмлені Київ, частина Черкаської області, Харків, Запоріжжя.

Вибухи також було чути на Вінниччині. ППО працювала в Полтавській області.

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