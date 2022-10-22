Під час тривоги посадка й висадка на вокзалах здійснюються через підземні переходи за їх наявності, пасажири очікують в укриттях.

Через ракетну атаку російських окупантів на енергетичну інфраструктуру України 22 жовтня 2022 року деякі ділянки залізниці лишаються знеструмленими.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "Укрзалізниці".

"У зв'язку з ворожою атакою енергетичної інфраструктури суботнім ранком, деякі ділянки лишаються знеструмленими, відтак поїзди слідують під резервними тепловозами", – зазначається у повідомленні.

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Так, з-поміж 55 потягів, які наразі в дорозі, із затримкою на півгодини прямують рейси:

№81 "Київ – Ужгород"

№1 "Харків – Івано-Франківськ"

№119 "Запоріжжя – Львів"

№755 "Київ – Луцьк"

"Нагадуємо, що під час тривоги посадка й висадка на вокзалах здійснюються через підземні переходи за їх наявності, пасажири очікують в укриттях. В разі спізнення на рейс через тривогу, дозволяється посадка з тим же квитком на наступний поїзд у тому ж напрямку", – додали в "Укрзалізниці".

Ракетна атака на енергетичну інфраструктуру України 22 жовтня 2022 року

Вранці 22 жовтня 2022 року російські окупанти здійснили черговий ракетний обстріл енергетичної інфраструктури України. В "Укрнерего" заявили, що масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня 2022 року.

Зокрема, вже відомо про влучання російських ракет в об’єкти інфраструктури в Рівненській, Черкаській, Хмельницькій, Волинській та Кіровоградської областей.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів вимушено застосовані обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

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