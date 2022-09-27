Мережа АЗС WOG почала приймати платежі в криптовалюті.
Про це повідомляє прес-служба WOG.
Платежі приймаються з 26 вересня через безконтактний сервіс Binance Pay. Сервісом можна скористатися при безконтактному розрахунку за допомогою WOG Pay.
Щоб оплатити паливо криптовалютою, потрібно вибрати покупку палива через систему WOG PAY в додатку PRIDE.
Серед пропонованих способів оплати на колонці потрібно обрати Binance Pay і підтвердити оплату в мобільному додатку Binance
Binance Pay оперує більш ніж 50 видами криптовалюти, дозволяючи користувачам Binance проводити миттєві розрахунки, отримувати та відправляти криптовалюта в інші країни.
Війна в Україні та ситуація на АЗС:
За травень в Україні автогаз подорожчав на 10 грн. Свого піка середня ціна на нього досягла в червні, злетівши до рівня 42 грн/л.
З середини червня на українських автозаправних станціях продукт почав поступово дешевшати. За півтора місяця ціна впала приблизно на 13 грн.
Станом на 2 серпня середня ціна на скраплений газ в мережах АЗС знизилася на 24 копійки.
До середини серпня українські АЗС змінили цінник на автогаз.
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