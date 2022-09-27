Платежі приймаються з 26 вересня через безконтактний сервіс Binance Pay.

Мережа АЗС WOG почала приймати платежі в криптовалюті.

Про це повідомляє прес-служба WOG.

Платежі приймаються з 26 вересня через безконтактний сервіс Binance Pay. Сервісом можна скористатися при безконтактному розрахунку за допомогою WOG Pay.

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Щоб оплатити паливо криптовалютою, потрібно вибрати покупку палива через систему WOG PAY в додатку PRIDE.

Серед пропонованих способів оплати на колонці потрібно обрати Binance Pay і підтвердити оплату в мобільному додатку Binance

Binance Pay оперує більш ніж 50 видами криптовалюти, дозволяючи користувачам Binance проводити миттєві розрахунки, отримувати та відправляти криптовалюта в інші країни.

Війна в Україні та ситуація на АЗС:

За травень в Україні автогаз подорожчав на 10 грн. Свого піка середня ціна на нього досягла в червні, злетівши до рівня 42 грн/л.

З середини червня на українських автозаправних станціях продукт почав поступово дешевшати. За півтора місяця ціна впала приблизно на 13 грн.

Станом на 2 серпня середня ціна на скраплений газ в мережах АЗС знизилася на 24 копійки.

До середини серпня українські АЗС змінили цінник на автогаз.

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