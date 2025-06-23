У збудованому ще за часів СРСР шляхопроводі виявили суттєві дефекти.

У Києві, в якому складається критична ситуація зі станом мостів, за 655 млн грн замовили капітальний ремонт мосту біля станції метро "Осокорки" через проспект Миколи Бажана. Про це пишуть "Наші гроші".

"Збудований ще за часів СРСР шляхопровід перевірили пару років тому і виявили суттєві дефекти: зношення гідроізоляції, руйнування залізобетонних конструкцій, оголення та корозію арматури, утворення тріщин і відшарування бетону. З нього ще у 2019 році сипався бетон. Зволікання може привести до справжнього руйнування. Тож необхідність ремонту очевидна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основні будматеріали бетон і асфальт в кошторисі прописані по ринкових цінах. Однак кошторисна ціна арматури А400 різних діаметрів на рівні 38 800 грн/т перевищує прайсову ціну "Метінвесту" для Києва – 34 тис грн/т.

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У виданні відмічають, що не вдалось порівняти вартість мостових балок, яких у кошторисі прописано на 104 млн грн. Оскільки у відкритих джерелах відсутні дані про ціни таких виробів досить оригінальної конструкції.

Договір підряду отримало ТОВ "Укртрансміст", єдиним конкурентом було ТОВ "Ростдорстрой". Вони не сильно знизили ціну – лише на 1% від очікуваної вартості.

Стан столичних мостів - що відомо

Як писав УНІАН, мости Патона та Метро в Києві офіційно належать до непрацездатного стану експлуатації та є аварійними.

За словами інженера і транспортного експерта Дмитра Беспалова, мости Патона та Метро мають серйозні структурні пошкодження, що робить їх потенційно небезпечними для використання. Так, міст Патона особливо постраждав через корозію.

Раніше голова та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов також заявив, що більшість мостів у Києві перебувають в аварійному стані і деякі з них можуть впасти.

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