Один аеропорт планують побудувати між Маріуполем і Бердянськом, а другий - в районі Краматорська і Слов'янська.

Для відновлення авіасполучення на Донбасі побудують два нові аеропорти, в районі яких саме міст – це остаточно затвердять наступного тижня.

Про це сьогодні під час виїзної наради парламентської фракції "Слуга народу" в Трускавці повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає телеканал "Дом".

Міністр нагадав, що до 2014 року на сході України діяли три аеропорти - в Донецьку, Маріуполі та Луганську.

За його словами, нині один аеропорт планують побудувати між Маріуполем і Бердянськом.

"Це приблизно 30 км від Маріуполя і 20 км до Бердянська. Ми зараз точку погоджуємо з Генштабом Збройних сил України, остання нарада у нас була на цьому тижні", - сказав Кубраков.

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Другий аеропорт, зазначив міністр, буде в районі Краматорська і Слов'янська – можливо, навіть у Святогірську.

"Є пропозиція - Святогірськ. Може бути там, якщо буде розв'язано питання з релігійними громадами (зі Святогірською лаврою – УНІАН)", - сказав він.

Кубраков додав, що наступного тижня відбудеться нарада, на якій остаточно визначать місця для будівництва аеропортів.

"Якщо з місцями визначимося, то за два роки ми їх збудуємо", - запевнив міністр.

Як повідомлялось, раніше голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко заявляв, що для забезпечення ефективної логістики в Донецькій області необхідно побудувати два аеропорти - в Маріуполі та Краматорську.

Автор: Тамара Отовська