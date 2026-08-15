Іспанську Гранаду сколихнув землетрус: вулиці завалило уламками (відео)

У результаті є пошкодження, проте, на щастя, про загиблих не повідомляється.

Землетрус магнітудою 5 стався рано вранці 15 серпня на півдні Іспанії, в районі міста Гранада. Як пише Reuters, вже відомо про пошкодження будинків і автомобілів, проте інформації про постраждалих не надходило.

Підземні поштовхи було зафіксовано незабаром після 1:00 ночі в столичному районі Альхендін, розташованому неподалік від Гранади.

Іспанський телеканал TVE показав кадри з уламками на вулицях та пошкодженими автомобілями. Рятувальники Андалусії також допомогли кільком людям вибратися з пошкоджених будівель, у регіоні оголосили надзвичайну ситуацію.

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Влада закликала мешканців Гранади зберігати спокій і не заходити без необхідності до пошкоджених будівель.

"На вулиці тримайтеся подалі від фасадів, карнизів, балконів, стін та інших конструкцій, які можуть обвалитися", – попередили чиновники.

Землетрус в Індонезії 15 серпня

Сьогодні вранці сильний землетрус магнітудою 7,7 стався й в Індонезії.

За останніми даними, загинули 20 осіб. Люди опинилися під уламками зруйнованих будівель під час сну. Після землетрусу зафіксували невеликі хвилі цунамі, почалися проблеми з електропостачанням. Крім того, пошкоджено будинки, склади та державні установи.

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