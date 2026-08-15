Україна вдарила по ключовому обʼєкту 'Роскосмосу' та аеродрому: Зеленський розкрив наслідки

Український план далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується, додав президент.

В ніч на 15 серпня Україна здійснила серію далекобійних ударів по території Росії. Зокрема, ракети "Фламінго" уразили одне з ключових підприємств "Роскосмосу", розташоване за 900 км від кордону. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні є нові вагомі результати наших дипстрайків. У Самарському регіоні Росії уражено одне з ключових підприємств у складі "Роскосмосу" – центр "Прогрес", який займався, зокрема, виробництвом електроніки. Застосовувалися ракети "Фламінго", хороше досягнення. Відстань від нашого кордону – близько 900 кілометрів", - заявив Зеленський.

Крім того, українські "далекобійні санкції" також досягли аеродрому "Саваслейка", де базуються носії російських ракет, що б’ють по містах і селах України. Президент зазначив, що ця ціль розташована на відстані близько 700 кілометрів від України.

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Також Зеленський повідомив, що зафіксовані й необхідні нам пошкодження нафтового об’єкта на території населеного пункту Усть-Луга. Відстань – понад 800 кілометрів від нашого кордону.

"Вдячний усім задіяним підрозділам за влучність. Наш план далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується, і важливо, щоб російський потенціал війни зменшувався", - зазначив президент.

Удари по Росії 15 серпня - головне

Нагадаємо, Сили оборони під ранок 15 серпня ракетами FP-5 "Фламінго" уразили ракетно-космічний центр (РКЦ) "Прогрес" у Самарі.

Попередньо передбачається, що удар міг припасти на західну частину комплексу, де відбуваються фінальні етапи виробництва. Якщо це підтвердиться, могли бути пошкоджені не лише виробничі потужності та обладнання, а й ракети-носії, які перебували на різних стадіях складання.

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