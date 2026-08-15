У Чехії будували шосе, а знайшли загадкове кельтське поселення, повне золота

За два роки розкопок було знайдено понад 13 000 мішків з артефактами.

У Чехії робітники дорожньо-будівельної компанії, які проводили топографічну зйомку в регіоні Богемія, натрапили на кельтське поселення віком 2200 років, де було виявлено численні скарби – сотні золотих і срібних монет та ювелірні вироби. Як пише indiandefencereview.com, археологи стверджують, що це місце, розташоване неподалік від Градец-Кралове, входить до числа найбільших кельтських поселень, які коли-небудь реєструвалися в Центральній Європі.

Поселення займає 62 акра (25 гектарів), що більш ніж удесятеро перевищує розмір типового поселення залізного віку в цьому районі, більша частина якого займає всього 1–2 акра.

13 000 мішків артефактів

За два роки розкопок було знайдено понад 13 000 мішків артефактів. Серед знайдених предметів – золоті та срібні монети різних розмірів, понад 1000 ювелірних виробів, зокрема брошки та скляні намистини, уламки дзеркал, металеві посудини, майстерно виготовлена кераміка та намистини з балтійського бурштину.

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Поселення не має оборонних стін, що, на думку дослідників, свідчить про організацію громади навколо торгівлі, а не військової могутності. Воно розташоване на історичному Бурштиновому шляху – торговому коридорі, що з’єднує Балтійське та Північне моря з Середземним морем. Необроблений бурштин транспортувався на південь через такі поселення, як це, перш ніж продовжити свій шлях до Південної Європи.

Поселення було покинуте приблизно в I столітті до н. е. Археологи не виявили ані обгорілих шарів, ані схованок зі зброєю, ані масових поховань – нічого, що вказувало б на насильницьке завоювання. У результаті дослідники схиляються до економічного занепаду або змін навколишнього середовища як до можливих пояснень.

При цьому, незважаючи на наявність житла, виробничих приміщень і, судячи з усього, релігійних споруд, розкиданих на площі 62 акра, на всій території розкопок не було виявлено жодного поховання. Залишається незрозумілим, чи відображає це навмисні похоронні звичаї в інших місцях, прогалини в інформації чи щось специфічне для організації цієї спільноти.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Франції археологи в глибокій печері знайшли споруду, зведену 176 500 років тому – задовго до появи Homo sapiens у Європі.

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