Дорожники також оприлюднили схему об'їзду проблемної ділянки дороги.

На Одещині на міжнародній трасі на румунський Бухарест заблоковано рух через перекидання фури.

Як повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, наразі спостерігається ускладнення руху на автомобільній дорозі М-15 Одеса-Рені (на Бухарест).

"Поблизу смт Сарата, на 110 км автомобільної цієї дороги сталася дорожньо-транспортна пригода за участі великовантажного та легкового транспорту. Внаслідок ДТП фура перекинулася та перекрила проїжджу частину", - йдеться у повідомленні.

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За даними служби, об'їзд ділянки, на якій перекрито рух, можна здійснити через села Ярославка та Кулевча.

Дорожники також оприлюднили схему об'їзду.

На місці подій працює слідчо-оперативна група, дорожники, бригада швидкої допомоги тощо. Обставини події з'ясовуються.

Нещодавні аварії на автошляхах України

Нещодавно На Львівщині сталася масштабна ДТП із загиблими. Через аварію на ділянці траси Київ – Чоп на декілька годин перекрили рух.

Перед цим, 28 квітня, на Київщині нетверезий водій збив пішохода та влетів в електроопору. ДТП сталася у селищі Баришівка. У поліції повідомили, що постраждалий перебуває у тяжкому стані.

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