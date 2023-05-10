Рух ділянкою, де сталася аварія, орієнтовно перекриють на дві години.

На Львівщині сталася масштабна ДТП із загиблими. Через аварію на ділянці траси Київ – Чоп на декілька годин перекриють рух.

"На автодорозі Київ – Чоп, 588 км, між населеними пунктами Надітичі та Розвадів, сталася ДТП із загиблими. Рух в обидва напрямки ускладнений. Патрульні організовують реверсний рух", – повідомили в Патрульній поліції Львівської області біля 21:30 10 травня.

Зазначається, що орієнтовно рух цією ділянкою траси буде повністю закритий протягом двох годин. Транспортні засоби скеровують в об'їзд через місто Жидачів.

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ДТП в Україні: останні новини

28 квітня на Київщині нетверезий водій збив пішохода та влетів в електроопору. ДТП сталася у селищі Баришівка. У поліції повідомили, що постраждалий перебуває у тяжкому стані.

21 квітня жахлива аварія сталася на блокпості в Києві. Там водій збив військового Нацгвардії, що розставляв на дорозі протитанкові їжаки. Ще один військовий встиг відстрибнути. Стверджувалося, що в постраждалого військового діагностували численні переломи та втрату пам'яті.

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