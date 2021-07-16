У Подільському районі Одеської області через затяжні опади на трасі стався зсув ґрунту.
Про це повідомила в Facebook Служба автомобільних доріг в Одеській області.
"На автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса, 337 км, біля села Троїцьке в результаті затяжних дощів виник зсув і деформація дорожнього покриття. Наразі крайня права смуга руху на цій ділянці перекрита", - сказано в повідомленні.
На даний час підрядна організація виконує роботи із заміни перезволоженого ґрунту. Цілодобово працює 10 одиниць спецтехніки, вже замінили 2,2 тис. куб. метрів перезволоженого ґрунту.
Зазначається, що забезпечено цілодобову присутність на місці інженера служби, залучається додаткова техніка, приймаються інженерні рішення щодо забезпечення укріплення насипу.
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