На місці працівники поліції та дорожньої служби організували реверсний рух.

Сьогодні, 15 липня, на трасі Київ-Чоп у селі Коростів Стрийського району зійшов селевий потік на дорожнє полотно. Через це ускладнений рух транспорту.

Про це інформує прес-служба патрульної поліції Львівщини.

"Селевий потік на дорожнє полотно стався близько 18:50. Через це рух транспорту на трасі Київ-Чоп ускладнений. На місці працівники ДСНС", - повідомили у поліції.

В управлінні ДСНС Львівської області у коментарі УНІАН уточнили, що на місці працівники поліції та дорожньої служби організували реверсний рух.

До слова, у Львові синоптики попереджали, що 15 липня ввечері та вранці 16 липня можливі значні дощі та грози. В річках області очікується підйом рівня води.

Селевий потік - потік брудної води з камінням, яка сходить з гір при сильних дощах.

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Автор: Мирослава Бзікадзе