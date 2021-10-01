У зв'язку з проведенням Kyiv Nova Poshta Half Marathon 2021 передбачені обмеження руху центральними вулицями столиці.

Цими вихідними в Києві відбудеться масовий спортивний захід Kyiv Nova Poshta Half Marathon 2021, у зв'язку з цим 2-3 жовтня буде обмежено рух транспорту по ряду центральних вулиць і внесені відповідні зміни в маршрути руху громадського транспорту вже починаючи з сьогоднішнього дня.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

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Таким чином, з 19:00 1 жовтня до 22: 00 3 жовтня рух автобусів маршрутів №№ 24 та 114 організують за маршрутом руху вихідного дня.

3 жовтня з початку руху до закінчення заходів (орієнтовно до 16:00) громадський транспорт курсуватиме:

тролейбуси № 3 від залізничного масиву (вул. Волгоградська) до залізничного вокзалу "Південний";

№ № 5 та 7-відповідно від вул. Білицької та вул. Чорнобильської до Повітрофлотського шляхопроводу;

№ № 8, 9 і 17 – відповідно від вул. Смілянського, аеропорту "Київ" ("Жуляни") і площі Космонавтів до залізничного вокзалу "Південний";

№ 12-від ст. м. "Васильківська" до ст. м. "Либідська";

№ № 14 та 15-відповідно від Ботанічного саду та ст. м. "Видубичі" до б-ра Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);

№ 40-від вул.Кадетський гай до вул. Волгоградської.

автобуси № 5 - від вул. Ізюмської до вул. Жилянської;

№№ 24 та 114 – відповідно від Національного музею історії України в ІІ Світовій війні та вул. Милославської до вул. Хрещатик за власним маршрутом, Далі – вул. Михайлівська – вул. Велика Житомирська - вул. Володимирська – б-р Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал "Центральний"; (у зворотному напрямку) залізничний вокзал "Центральний" – вул. Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський проїзд – вул. Михайлівська – вул. Хрещатик, далі за своїми маршрутами;

№ 20 - від ж/м Корчувате до вул. ділової;

№ 55 - від Дарницької площі до вул. Басейної;

№ 69 - від вул. Литвиненка-Вольгемут до залізничного вокзалу "Південний";

№ 118-від ст.м. "Чернігівська" до вул. Басейної.

Також будуть внесені зміни в маршрути руху маршрутних таксі: №№ 171, 181, 189, 198, 228, 231, 411, 427, 429, 433, 450, 507, 539, 558, 575.

Згідно з повідомленням організаторів, у зв'язку з проведенням заходу очікується обмеження руху центральними вулицями, зокрема: з 00:00 2 жовтня до 22:00 3 жовтня на вулиці Хрещатик (від Майдану Незалежності до перехрестя з вул. Прорізною), а також з 06:30 до 16: 00 3 жовтня за маршрутом:

вул. Хрещатик, 36-вул. Хрещатик (від перехрестя з вул. Архітектора Городецького в бік Бессарабської площі);

вул. Велика Васильківська (від Бессарабської площі до вул. Жилянської);

вул. Саксаганського (від вул. Шота Руставелі до просп. Перемоги);

просп. Перемоги (від вул. Саксаганського до вул. В'ячеслава Чорновола);

вул. Жилянська (від вул. Великої Васильківської до вул. Шота Руставелі);

вул. Шота Руставелі;

вул. Рогнединская;

вул. Еспланадна (від вул. Рогнідинської до вул. Басейної);

вул. Басейна (від вул. Еспланадної до вул. Хрещатик);

Бессарабська площа;

вул. Прорізна (від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської);

вул. Пушкінська (від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького);

вул. Богдана Хмельницького (від вул.Пушкінської до вул. Хрещатик).

Обмеження руху в Києві:

12 вересня 2021 року в Києві було обмежено рух по ряду вулиць через проведення спортивного заходу.

У Києві на північному мосту з 13 серпня до 30 Серпня частково обмежували рух транспорту.

У Києві були масштабні обмеження руху транспорту під час проведення 18, 20 та 22 серпня репетицій параду військ до Дня Незалежності, та під час проведення урочистих заходів 24 серпня.

18-19 вересня в Києві обмежували рух транспорту по ряду вулиць у зв'язку з проведенням "Київського марафону 2021".

З 2 жовтня до 15 грудня на естакаді Південного мосту частково обмежили рух транспорту через ремонтні роботи.

Автор: Інна Андаліцька