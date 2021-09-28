Обмеження будуть у напрямку лівого берега.

З 2 жовтня до 15 грудня на естакаді Південного мосту частково обмежать рух транспорту через ремонтні роботи.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на КК "Київавтодор".

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У повідомленні наголошується, що на естакаді Південного моста йде ремонт опор із заміною деформаційних швів.

"Роботи, які розпочали на початку серпня, досі тривали під проїжджою частиною. З 2 жовтня починають ремонт на проїжджій частині. Зокрема, в напрямку лівого берега", - йдеться в повідомленні.

Також сказано, що триватимуть роботи до середини грудня, за цей час заплановано замінити 4-6 деформаційних швів. Дорожники працюватимуть відразу на декількох швах, щоб швидше закінчити заміну мостових елементів.

У повідомленні сказано, що на Південному мостовому переході 46 деформаційних швів. 28 вже замінено, 18 - очікують на заміну.

Під час робіт рух на естакаді буде частково обмежено.

Обмеження руху в Києві:

12 вересня 2021 року в Києві було обмежено рух по ряду вулиць через проведення спортивного заходу.

У Києві на північному мосту з 13 серпня до 30 серпня частково обмежували рух транспорту.

У Києві були масштабні обмеження руху транспорту під час проведення 18, 20 та 22 серпня репетицій параду військ до Дня Незалежності, та під час проведення урочистих заходів 24 серпня.

18-19 вересня в Києві обмежували рух транспорту по ряду вулиць у зв'язку з проведенням "Київського марафону 2021".

Автор: Надя Пришляк