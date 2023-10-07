В Ізраїлі збільшилася кількість жертв в результаті атаки.

Екстрене засідання ООН відбудеться після найбільшого нападу ХАМАС на Ізраїль за останні роки. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Бразилії, яка Цього місяця взяла на себе обов'язки голови Ради.

У МЗС Бразилії засудили напади і висловили солідарність з народом Ізраїлю, а також підтвердили прихильність "рішенням на основі двох держав", при якому Палестина та Ізраїль співіснують в межах взаємоузгоджених і міжнародно визнаних кордонів.

"Уряд Бразилії знову заявляє, що немає виправдання застосуванню насильства, особливо щодо цивільного населення, і закликає всі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб запобігти ескалації ситуації", - заявили в Міністерстві закордонних справ.

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За останніми офіційними даними екстрених служб Ізраїлю, число ізраїльтян, загиблих в результаті сьогоднішнього нападу ХАМАС, зросла з 40 до 70.

Також повідомляється про те, що поранено 545 осіб, хоча за деякими даними, ця цифра може досягати 740 осіб.

Війна в Ізраїлі

Палестинське ісламістське угруповання ХАМАС сьогодні здійснило найбільший напад на Ізраїль за останні роки, вторгшись на територію країни, а також здійснивши масований ракетний обстріл.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв вжити заходів у відповідь, заявивши, що його країна перебуває у стані війни.

Водночас США висловили підтримку Ізраїлю, заявивши, що подбають про те, щоб забезпечити країну всім необхідним для самозахисту.

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