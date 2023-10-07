МЗС Катару покладає відповідальність за нинішню ескалацію "лише на Ізраїль".

Катар висловив глибоку стурбованість розвитком ситуації в Секторі Гази та закликав припинити ескалацію, поклавши відповідальність за те, що відбувається на Ізраїль.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті МЗС Катару. "Держава Катар висловлює глибоку стурбованість розвитком ситуації в Секторі Гази та закликає всі сторони припинити ескалацію, заспокоїтися та проявляти максимальну стриманість", – йдеться в заяві.

МЗС Катару покладає відповідальність за нинішню ескалацію "лише на Ізраїль".

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"Міністерство закордонних справ покладає відповідальність за нинішню ескалацію лише на Ізраїль через тривалі порушення прав палестинського народу, останнім з яких є неодноразові рейди в благословенну мечеть Аль-Акса, що знаходиться під захистом ізраїльської поліції", - йдеться в заяві на сайті МЗС Катару.

Крім того, МЗС Катару підкреслює необхідність того, щоб міжнародне співтовариство ухвалило термінові заходи, щоб зобов'язати Ізраїль "припинити кричущі порушення міжнародного права та змусити його поважати резолюції міжнародної законності та історичні права палестинського народу, а також не допустити, щоб ці події стали використовувалися як привід для розпалювання нової нерівної війни проти палестинського цивільного населення в Секторі Гази".

"Міністерство закордонних справ підтверджує тверду позицію держави Катар щодо справедливості палестинського питання та законних прав братнього палестинського народу, а також створення незалежної держави на кордонах 1967 року зі столицею в Східному Єрусалим", - йдеться в заяві МЗС.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня 2023 року бойовики палестинського ісламського руху ХАМАС завдали з Сектора Гази масованого ракетного удару по Ізраїлю. За повідомленнями ЦАХАЛ, по Ізраїлю випустили понад 2000 ракет.

Бойовики проникли в населені пункти на кордоні. Є повідомлення про скоєні бойовиками вбивства військових та цивільних.

ХАМАС захопив військову базу Ізраїлю. Особовий склад ЦАХАЛ, що знаходився на базі, був убитий.

Іран офіційно оголосив про підтримку нападу ХАМАС на Ізраїль. Радник верховного лідера Ірану заявив, що країна буде "підтримувати палестинських бойовиків до звільнення Палестини і Єрусалиму".

Ізраїль розпочав операцію "залізні мечі". Зараз армія Ізраїлю контратакує бойовиків ХАМАС, які скоїли напад на її території.

За останніми даними МОЗ Ізраїлю, щонайменше 545 осіб були поранені в результаті ракетних обстрілів і атак терористів.

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