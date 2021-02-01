Зокрема, на виліт і приліт затримали по два рейси.

В аеропорту "Харків" затримується приліт і виліт кількох авірейсів.

Читайте такожХарківщину накрила заметіль (фоторепортаж, відео)Про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту.

Так, рейси 7W 141 і PS 9041 з Києва до Харкова, які повинні були прибути в аеропорт об 11:20 затримуються до 15:20.

Рейси Харків-Київ 7W 142 і PS 9042, які повинні були вилетіти о 12:20, затримані до 16:20.

Що саме стало причиною затримок цих рейсів, не уточнюється.

Однак відомо, що в Харкові з ночі йде сніг. За даними синоптиків, сьогодні в області також очікуються опади. До завтрашнього дня снігопад припиниться, можливі лише короткочасні опади.

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Автор: Ірина Погоріла