В аеропорту "Харків" затримується приліт і виліт кількох авірейсів.
Читайте такожХарківщину накрила заметіль (фоторепортаж, відео)Про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту.
Так, рейси 7W 141 і PS 9041 з Києва до Харкова, які повинні були прибути в аеропорт об 11:20 затримуються до 15:20.
Рейси Харків-Київ 7W 142 і PS 9042, які повинні були вилетіти о 12:20, затримані до 16:20.
Що саме стало причиною затримок цих рейсів, не уточнюється.
Однак відомо, що в Харкові з ночі йде сніг. За даними синоптиків, сьогодні в області також очікуються опади. До завтрашнього дня снігопад припиниться, можливі лише короткочасні опади.
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