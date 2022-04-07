У столиці знову працюватимуть низка маршрутних таксі.

У Києві приватні перевізники відновили роботу на 11 транспортних маршрутах.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

Так, відновили роботу маршрути №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 та 598.

"За необхідності кількість рухомого складу буде збільшуватися як на таких маршрутах, так і на загальноміських маршрутах великої протяжності", - зауважили у КМДА.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Спершу ворог атакував військові об'єкти, а потім і мирне населення та активістів, зокрема, бомбив Київ.

За даними КМДА, у столиці за 40 днів повномасштабного вторгнення РФ загинули 89 мирних жителів, серед жертв є четверо дітей.

На початку квітня ситуація в Києві покращилася, стало більше транспорту. Місцева влада закликала людей не поспішати повертатися в столицю.

Голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов попереджав, що є висока ймовірність завдання ворогом ракетних ударів по елементах військової та цивільної інфраструктури столиці.

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