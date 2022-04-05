У столиці України продовжується робота з нарощування рубежів оборони, зазначив очільник місцевої військової адміністрації.

Голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов зазначає, що у зоні відповідальності угруповання сил оборони Києва ситуація залишається контрольованою та без змін.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному порталі Києва.

Чиновник зазначив, що зберігається "висока ймовірність завдання противником ракетних ударів по елементах військової та цивільної інфраструктури Києва".

"В Києві та області проводиться робота щодо виявлення та ліквідації груп інформаторів російських спецслужб. У звільнених населених пунктах Київщини тривають аварійно-відновлювальні заходи, розмінування місцевості та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Продовжується робота з нарощування рубежів оборони. Військовослужбовці вмотивовані, у повній бойовій готовності виконують завдання за призначенням, мають високий бойовий дух", - розповів Жирнов.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Спершу супротивник обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, бомбив Київ та намагався взяти його під свій контроль.

2 квітня увечері заступник очільника українського Міноборони Ганна Маляр розповіла, що від ворога звільнено всю Київщину.

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