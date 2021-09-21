Після завершення ремонту ділянки колії потяг Чернівці – Чернігів знову їздитиме звичним маршрутом.

Державне акціонерне товариство "Укрзалізниця" відремонтувало ділянку колії у Чернівецькій області, яку було пошкоджено через обвал ґрунту на маршруті поїзда Чернівці – Чернігів.

Ділянку відремонтовано станом на вечір вівторка, 21 вересня, повідомила прес-служба "УЗ".

"Роботи з відновлення залізничних колій на дільниці Новоселиця – Мамалига завершено. Сьогодні поїзд №118 Чернівці – Чернігів буде курсувати за звичним маршрутом", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожПісля обстрілу до Авдіївки знову ходитимуть поїздиЗазначається, що задля безпеки пасажирів поїзди на цій ділянці спочатку курсуватимуть з обмеженою швидкістю – 25 км/год.

Нагадаємо, 19 вересня стало відомо, що на перегоні Новоселиця – Мамалига у районі карстових печер під залізничним полотном через підмив ґрунту стався обвал. У наслідок обвалу ґрунту частина колії просто зависла у повітрі.

Через обвал "Укрзалізниця" змінила маршрут потягу Чернівці – Київ.

В "УЗ" повідомляли, що відновлювальні роботи на колії можуть зайняти щонайменше 10 годин.

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Автори: Ганна Нагорна, Екатерина Присяжнюк