Потяг курсуватиме в будні дні.

"Укрзалізниця" (УЗ) запустила додатковий електропотяг із Ніжина до Києва та у зворотному напрямку.

Про це повідомив мер Ніжина Олександр Кодола на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"За нашою домовленістю з Південно-Західною залізницею з 1 вересня 2021 року розпочав курсувати додатковий електропотяг Ніжин-Київ та Київ-Ніжин (№7061 та №7062)", - написав він.

За його словами, новий електропотяг має 8 вагонів і курсуватиме в будні дні.

"Відправлятиметься поїзд о 5 год. 47 хв. зі станції Ніжин та о 8 год. 01 хв. прибуватиме на Борщагівку-техн. З Борщагівки-технічної електропоїзд №7062 відправлятиметься о 16 год. 42 хв. та прибуватиме до Ніжина о 18:58", - написав він.

Читайте такожНімецький лоукостер Eurowings почав польоти в УкраїнуМер додав, що поїзд має місця для дитячих колясок, столики для сповивання малюків, місця та туалети для людей з особливими потребами, тримачі для велосипедів тощо.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що негода зірвала графік руху поїздів, в УЗ попередили про затримки.

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Автор: Павло Степанець