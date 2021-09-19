Зазначається, що відновлювальні роботи вже ведуться, але займуть щонайменше 10 годин.

"Укрзалізнця" змінила маршрут потягу Чернівці – Київ через зсув грунту у районі карстових печер на одному з перегонів.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"У районі карстових печер на перегоні Новоселиця - Мамалига через підмив ґрунту стався провал у земляному полотні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відновлювальні роботи вже ведуться, але займуть щонайменше 10 годин.

Читайте такожУ поїзді "Укрзалізниці" зламану лампу "надійно" приклеїли до стелі медичним пластиром (фото)"Тому нам доведеться пускати поїзд №118 Чернівці - Київ відправленням з Чернівців о 19:46 через Заліщики та Тернопіль. З маршруту будуть виключені зупинки на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський, Дунаївці, Гречани", - зазначив перевізник.

В "Укрзалізниці" пасажирів просять не хвилюватися з цього приводу.

"Пасажирів із цих станцій (а їх у нас 154) просимо не хвилюватися, за вами вже виїхали три вагони, які доставлять вас до Хмельницького, куди із затримкою орієнтовно на одну годину прибуде об'їзним маршрутом поїзд №118", - додали в прес-службі.

На фото видно, що частина колії просо висить у повітрі, що може призвести до серйозної аварії, якщо по ній проїде потяг.

Як раніше повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 5 жовтня цього року запускає новий регіональний поїзд з Києва до міста Гайворон в Кіровоградській області.

Автор: Тамара Отовська