На кордоні з Польщею проблеми у пунктах пропуску: в ДПСУ пояснили, що сталося

Відбувся технічний збій у всіх польських пунктах пропуску, що межують з Львівською та Волинською областями.

В Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних - це зачепило всі пункти пропуску у Львівській та Волинській областях.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, потяги будуть оформлюватися у сповільненому режимі.

"У всіх польських пунктах пропуску, що межують з Львівською та Волинською областями, стався технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби Республіки Польща. Наразі спеціалісти працюють над усуненням неполадок", - сказано в повідомленні.

Прикордонники просять врахувати цю інформацію під час планування подорожі. При цьому зазначають, що зараз накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в'їзду не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, в уряді пообіцяли, що спростять прикордонний і митний контроль у міжнародних потягах. Новий режим запрацює на маршрутах Київ - Перемишль та Київ - Хелм.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко сказала, що потяг більше не буде робити довготривалу зупинку на кордоні, щоб пасажири пройшли необхідні процедури. Тепер митники і прикордонники будуть проводити контроль пасажирів під час руху на підʼїзді до кордону.

