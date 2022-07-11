Частково відновивши експорт агропродукції річковим шляхом, Україна допомагає у вирішенні світової кризи.

Завдяки звільненню Збройними силами України острова Зміїний до українських портів уже прибули перші вісім іноземних суден.

Як повідомили у Військово-морських силах ЗСУ, вони долучилися до організації забезпечення перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море.

"Острів Зміїний має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну обстановку на Півдні України, чим і користувався окупант блокуючи рух цивільних суден в південній частині нашої країни", - зазначили у ВМС.

Через блокаду росіянами цивільного судноплавства світовим компаніям довелося використовувати канал Суліна, що призвело до скупчення великої кількісті суден і його значного перевантаження.

Водночас в українських портах були заблоковані мільйони тон українського зерна, значна частина якого призначалася для Всесвітньої продовольчої програми ООН для боротьби з світовою кризою.

"Частково відновивши експорт агропродукції річковим шляхом, Україна, тим самим, допомагає у вирішенні світової кризи - голодом", - зазначили у ВМС.

Однак, більшість українських портів досі залишаються закритими, а деякі з них окуповані. Водночас, російські підрозділи продовжують завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури та цивільним судам у Чорному морі.

Звільнення Зміїного

30 червня після вогневих ударів українськими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний російські військові залишили острів. В Росії назвали виведення військ зі Зміїного "жестом доброї волі".

Завдяки звільненню Зміїного з'явилася можливість для використання гирла Дунаю з метою вивозу агропродукції, зокрема зерна. 9 липня стало відомо, що два барже-буксирні склади вже успішно перейшли з рейду Суліни до портопункту Кілія.

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