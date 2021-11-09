В Україні закінчується пільговий період для розмитнення авто на єврономерах.

В Україні 10 листопада закінчується пільговий період розмитнення так званих "євроблях", з 11 числа їх власників почнуть штрафувати.

Як пише "Дорожній адвокат", мають право виписувати штрафи водіям авто на іноземній реєстрації як поліцейські, так і митники.

Кермування "євробляхою", яку своєчасно не вивезли за межі країни, а також за управління нею іншою особою, відмінною від тієї, яка ввезла, загрожує штрафом у 8500 гривень. Такий штраф виносять на місці, автомобіль не вилучають, якщо це перше порушення. Повторне порушення протягом року спричинить дворазове збільшення штрафу і позбавлення водія права водіння на рік. Авто при цьому вже можуть вилучити. Штрафувати в такій ситуації буде суд, поліція лише складає протокол, автомобіль відвозять на штрафмайданчик.

Примітно, що штрафи за зазначені порушення не звільняють від тих, які можуть накласти митники. При виявленні нерозмитненого авто поліція може повідомити про це митну службу. Та своєю чергою може накласти 17 тисяч гривень штрафу за перевищення терміну тимчасового ввезення або транзиту більш ніж на 30 діб. У цьому випадку також можлива конфіскація "євробляхи". Митник повинен скласти протокол і передати його до суду.

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Передача автомобіля в користування іншій людині тягне 34 тисячі гривень штрафу від митниці. Власника авто при цьому не звільнять від обов'язку вивезти транспортний засіб. Ігнорування цієї норми згодом призведе до нових санкцій у вигляді штрафу.

"Згідно зі ст. 485 Митного кодексу дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів, а також використання тимчасово ввезених транспортних засобів в інших цілях, ніж для тимчасового ввезення і вивезення, передбачають накладення штрафу в розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів. Простими словами це сума коштів, необхідна для розмитнення автомобіля в трикратному розмірі", - сказано в повідомленні.

Розмитнення авто в Україні 2021

12 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, що спрощують процедуру розмитнення авто на єврономерах.

15 червня 2021 року в Україні набули чинності нові правила розмитнення "евроблях".

Пільгово оформити автомобіль дозволялося протягом 180 днів з моменту вступу в силу законів. Учасники АТО / ООС зможуть використовувати таку можливість протягом 270 днів.

Автор: Юрій Годован