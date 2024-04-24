Зазначається, що раніше росіян просто знімали з рейсів.

Компанія Turkish Airlines тимчасово зупинила продаж квитків на рейси з Росії до Мексики. Під час пошуку квитків на найближчі місяці на сайті відображається повідомлення про відсутність рейсів.

"На обрану вами дату і маршрут у нас немає жодного рейсу, або всі наші квитки були розпродані. Змініть дату та/або маршрут для нового пошуку рейсів", - ідеться в повідомленні.

За даними російських ЗМІ, не можна купити квитки в Мехіко і Канкун із Москви, Санкт-Петербурга і Казані. При цьому можна купити квитки зі Стамбула на ті самі маршрути.

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Водночас можна купити квитки на рейси з Росії в інші країни Латинської Америки, зокрема в Аргентину.

Варто зазначити, що квитки з Москви до Канкуна можна придбати на серпень цього року.

Росіян не пускають до Латинської Америки

9 березня стало відомо, що щонайменше десятьох росіян зняли з рейсу Стамбул - Буенос-Айрес без пояснення причин. За словами росіян, вони ходили різними відділами в аеропорту Стамбула, намагаючись зрозуміти, чому їх зняли з рейсу Turkish Airlines, але виразної відповіді ніхто не отримав - усі співробітники говорили різні причини.

Пізніше схожі проблеми виникли і на рейсах Turkish Airlines до Мексики. Представники компанії повідомили, що така ситуація пояснюється боротьбою з нелегалами в США.

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