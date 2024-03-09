Восени в Аргентині з'явився новий президент, який дуже не любить Росію.

Щонайменше десятьох росіян зняли з рейсу Стамбул - Буенос-Айрес без пояснення причин. Про це повідомляє російський паблік Baza.

"Зняття з рейсів Turkish Airlines почалися з березня. Пасажирів із Росії не пускали на борт, посилаючись на додаткову перевірку. За словами росіян, вони ходили по різних відділах в аеропорту Стамбула, намагаючись зрозуміти, чому їх зняли з рейсу, але чіткої відповіді ніхто не отримав - усі співробітники говорили різні причини", - повідомляє паблік.

Як розповіла "Базі" одна з пасажирок, вони з чоловіком довго готувалися до поїздки і на руках мали всі необхідні документи, але полетіти не змогли. За словами жінки, вони відповідали всім умовам і вимогам, які заявила авіакомпанія, однак на посадці, побачивши російський паспорт, парі просто сказали: "Ви не летите".

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Російське "паломництво" до Аргентини

Як писав УНІАН, з початком повномасштабної війни в Україні та введенням всіляких санкцій проти Росії і росіян на Заході, значно зріс потік громадян РФ, які їдуть до Аргентини. Росіянки їдуть туди народжувати дітей, щоб ті автоматом отримали місцеве громадянство, а це, своєю чергою, дасть батькам право і самим претендувати на аргентинський паспорт. З ним подорожувати світом значно простіше, ніж із паспортом РФ.

Ще на початку минулого року аргентинська влада почала боротися з цією навалою росіян, а вже восени в Аргентині обрали нового президента, який дуже негативно налаштований щодо Росії.

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