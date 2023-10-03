Лідер Мексики закликав Вашингтон направити більше ресурсів на допомогу країнам Латинської Америки.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор розкритикував американську військову допомогу Україні, заявивши, що вона "ірраціональна". Він посилив критику військових зусиль, закликавши Вашингтон направити більше ресурсів на допомогу країнам Латинської Америки, пише Reuters.

Лопес Обрадор вже давно закликає Сполучені Штати виділити більше коштів на допомогу економічному розвитку в Центральній Америці і Карибському басейні, щоб послабити міграційний тиск.

Під час своєї щоденної прес-конференції Лопес Обрадор розкритикував Конгрес США за те, що він не звільнив гроші для регіону, перш ніж послатися на суперечки минулого тижня щодо законопроекту про тимчасове фінансування, який позбавив би Україну подальшої допомоги.

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"Я тільки що подивився на те, як тепер вони не дозволяють допомогу для війни в Україні. Але скільки вони виділили на війну в Україні? Від 30 до 50 мільярдів доларів на війну. Це найірраціональніша річ, яку ви можете мати. І руйнівна. Тому їм доведеться змінити свою стратегію і навчитися повазі. Зараз не час ігнорувати мексиканську владу", - сказав він.

Позиція Мексики щодо війни Росії проти України

Представник лівих сил Лопес Обрадор прагнув зберегти нейтралітет Мексики у війні і критикував військову допомогу Києву з боку Заходу. Він також запропонував провести мирні переговори для припинення російсько-українського конфлікту.

Два тижні тому президент став на захист присутності російського військового підрозділу на параді вихідного дня, присвяченому Дню незалежності Мексики, після різкої критики на адресу його країни, за те, що вона надала платформу силам, що вторглися в Україну.

Тим не менш, його уряд підтримав ряд важливих резолюцій ООН, які критикують роль Росії у війні.

Допомога Україні з боку США - новини

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня обидві палати Конгресу ухвалили резолюцію про тимчасове фінансування уряду, до якої не включена допомога Україні. У МЗС України зазначили, що панікувати через це не варто, оскільки незабаром буде прийнятий повноцінний бюджет.

Президент США Джо Байден підкреслив, що не можна допускати зупинку підтримки України, а глава Пентагону Ллойд Остін закликав збільшити фінансування.

Державний департамент США висловив невдоволення тим, що американський Конгрес не прийняв резолюцію про фінансування допомоги Україні.

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