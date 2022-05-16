Штрафи за порушення правил дорожнього руху водії можуть отримувати онлайн протягом двох місяців.

Штрафи за порушення правил дорожнього руху громадяни можуть отримувати онлайн протягом двох місяців.

Про це перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Для цього є період в два місяці, коли може бути винесена постанова. Зрозуміло, що зараз потрібно буде набирати оберти, в тому числі щодо обробки даних, тому це може бути трошечки пізніше. А так від сьогодні вже буде надходити інформація про правопорушення", - сказав Білошицький.

Як повідомляв УНІАН, з 16 травня на автодорогах міст Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей запрацювали прилади фіксації правопорушень, які контролюють дотримання ПДР в автоматичному режимі.

Довідка УНІАН. З 24 квітня патрульна поліція повернулася до посиленого контролю за дотриманням правил дорожнього руху, оскільки зросла кількість випадків ДТП з потерпілими та загиблими, пов'язаних зі зневагою ПДР. Камери контролю швидкості продовжували працювати й у воєнний час, але терміни винесення постанови могли бути продовжені до 60 діб, і деякі правопорушення могли бути опрацьовані пізніше.