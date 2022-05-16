Штрафи за порушення правил дорожнього руху громадяни можуть отримувати онлайн протягом двох місяців.
Про це перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
"Для цього є період в два місяці, коли може бути винесена постанова. Зрозуміло, що зараз потрібно буде набирати оберти, в тому числі щодо обробки даних, тому це може бути трошечки пізніше. А так від сьогодні вже буде надходити інформація про правопорушення", - сказав Білошицький.
Як повідомляв УНІАН, з 16 травня на автодорогах міст Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей запрацювали прилади фіксації правопорушень, які контролюють дотримання ПДР в автоматичному режимі.
Довідка УНІАН. З 24 квітня патрульна поліція повернулася до посиленого контролю за дотриманням правил дорожнього руху, оскільки зросла кількість випадків ДТП з потерпілими та загиблими, пов'язаних зі зневагою ПДР. Камери контролю швидкості продовжували працювати й у воєнний час, але терміни винесення постанови могли бути продовжені до 60 діб, і деякі правопорушення могли бути опрацьовані пізніше.