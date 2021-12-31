Проєкт постанови вже поданий до Кабміну.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський подав до уряду проєкт постанови про внесення змін до Правил дорожнього руху.

Проєкт та супровідні документи опубліковані на сайті МВС.

Читайте такожВ МВС анонсували нові санкції для водіїв-порушників: кого саджатимуть за ґратиЗапропоновані зміни стосуватимуться порядку використання фар, а також шин за сезонами.

У проєкті постанови визначено терміни "шина літня", "шина зимова", "шина усесезонна".

Запропоновано введення заборони на експлуатацію транспорту, якщо в проміжку з 1 жовтня по 31 березня на ньому установлено літні шини.

Наразі дійсною є вимога про те, що на слизькій дорозі мають використовуватися шини, відповідні станові проїжджої частини. Цю норму МВС планує скасувати.

Відмовитися хочуть і від норми про те, що з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути ввімкнені денні ходові вогні (або ближнє світло фар в разі їх відсутності). Тепер пропонується, аби така вимога була чинною цілий рік.

В МВС очікують, що ці зміни "позитивно вплинуть на рівень безпеки дорожнього руху та призведуть до зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод".

Порушення відповідних вимог каратиметься, як й інші порушення ПДР.

У пояснювальній записці зазначено, що проєкт акта потребує проведення консультацій з громадськістю. Коли відповідне обговорення відбудеться - поки невідомо.

Вас також можуть зацікавити новини: