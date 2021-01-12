Також сьогодні у Києві можливі тимчасові обмеження дорожнього руху у зв'язку з візитом президента Молдови.

У Києві станом на ранок вівторка, 12 січня, утворилися незначні затори на під’їзді до центру міста та сталося кілька ДТП.

УНІАН пропонує ознайомитися з актуальною ситуацією на столичних дорогах, щоб уникнути незручностей. Дані взяті з сервісу Google Maps.

Затори у Києві: ситуація на мостах

На Південному мосту та мосту Метро незначні затори у напрямку правого берега, Північним мостом, Дарницьким та мостом Патона можна проїхати вільно.

Затори в Києві: ситуація на вулицях столиці 12 січня

Зранку у Києві затори утворилися на Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, проспекті Перемоги та вулиці Жилянській.

Також ускладнення руху транспорту помітні на вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Набережно-Рибальській, вулиці Олени Теліги, проспекті Степана Бандери.

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На лівому березі Києві рух транспорту через ДТП ускладнено на Дарницькому шосе, а також незначні затори утворилися на проспекті Миколи Бажана.

Також сьогодні у Києві можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху у зв'язку з візитом президента Молдови Майї Санду. Про це повідомляє Управління державної охорони України у соціальній мережі Facebook.

"12 січня у зв’язку з офіційним візитом в Україну президента Республіки Молдова Майї Санду можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Києві. Так, у столиці можливі незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках центральної частини міста", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що відповідно до українського законодавства главам іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона.

ДТП у Києві

Станом на 9 ранку у столиці сталося кілька ДТП. Так, аварії відбулися на вулиці Богатирській, на вулиці Олени Теліги, на перетині Оболонського проспекту та Степана Бандери, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Олександра Довженка, бульварі Тараса Шевченка, проспекті Валерія Лобановського, у районі Дарницької площі.

Також ДТП сталося біля станції метро Лук'янівка: легковий автомобіль повертав навперейми трамваю. На щастя, ніхто не постраждав.

Як не потрапити в затор у Києві

Дієвого рецепта столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки . Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинуть город або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинуть город або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту. День поїздки . Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час пробки виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час пробки виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро . Якщо ви бачите, що уникнути попадання в пробку не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в пробку не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день. Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останні роки в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місця - задумайтеся, можливо, це хороший привід змінити її.

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Автор: Вікторія Гордієнко