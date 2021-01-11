У Києві після свят 11 січня відновилися традиційні затори. Пропонуємо актуальну інформацію про ситуацію на столичних дорогах, а також поради, як не потрапити в пробку.

Київ після тривалих новорічних свят знову в заторах. 11 січня традиційні затори спостерігаються на Лівому березі, а також у центрі столиці.

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УНІАН пропонує ознайомитися з актуальною ситуацією на столичних дорогах на ранок понеділка, 11 січня.

Дані взяті з сервісу Google Maps.

Затори у Києві: ситуація на мостах

На мостах Дарницькому, Патона, Метро, Південному і північному в напрямку правого берега є невелике уповільнення руху.

Затори в Києві: ситуація на вулицях столиці 11 січня

Так, затори утворилися на проспекті Романа Шухевича, на вулицях Юрія Іллєнка, Олени Теліги, Набережно-Хрещатицькій та на бульварі Тараса Шевченка.

Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським, Голосіївським, Броварським проспектами та проспектами Валерія Лобановського й Перемоги.

На вулиці Набережно-Рибальській, Броварському проспекті та в районі метро Видубичі сталися ДТП.

Як не потрапити в затор у Києві

Дієвого рецепта столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки . Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинуть город або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинуть город або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту. День поїздки . Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час пробки виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час пробки виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро . Якщо ви бачите, що уникнути попадання в пробку не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в пробку не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день. Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останні роки в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місця - задумайтеся, можливо, це хороший привід змінити її.

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Автор: Вікторія Гордієнко