Найпопулярнішим електрокаром в Україні в січні став Chevrolet Bolt.

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні в січні 2021 року, у порівнянні з січнем 2020 року, скоротилися на 21% – до 502 одиниць.

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Про це передає Асоціація автовиробників України "Укравтопром" на своєму сайті.

Зокрема, з цієї кількості легкових електромобілів було 469 штук, а комерційних - 33 авто.

Частка нових машин на січневому ринку легкових електромобілів становила майже 10% проти 6% у січні 2020 року.

Топ-5 популярних електрокарів в Україні

Найпопулярнішим електрокаром в Україні в січні став Chevrolet Bolt-133.

На другому місці Nissan Leaf, автомобілі цієї моделі вибрали 107 автомобілістів.

Третій результат у Tesla Model 3, в активі якої 34 реєстрації.

На четвертій позиції Tesla Model S - 24 штуки.

Замикає п'ятірку найпопулярніших автомобілів Tesla Model X-21 реєстрація.

У комерційному сегменті ринку новими були тільки два автомобілі моделі MAN eTGE. Найпопулярнішим автомобілем серед комерційних машин на акумуляторних джерелах живлення став RENAULT Kangoo Z. E.-26 реєстрацій (всі авто – вживані).

Що цьому передувало

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні у 2020 році, в порівнянні з 2019 роком, скоротилися на 1% – до 7 455 одиниць. Зокрема, продажі легкових авто становили 7 095 штук (з них нових лише 9%), комерційних - 359 штук (нових - 3%). Також був проданий один електробус 2019 року випуску.

Довідка УНІАН

Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.

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Автор: Павло Степанець