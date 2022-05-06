До кінця травня в Україні змінять обмеження з продажу бензину в одні руки.
Про це в інтерв'ю НВ Бізнес заявив експерт ринку палива Сергій Куюн.
"Скажімо так: я не думаю, що ми повністю позбудемося обмежень, які є на заправках. Але вони будуть не такі суворі, як зараз - 10 л в одні руки. Сподіваюся, до кінця місяця це буде 20-30 л. Nобто, істотно легше буде", - зазначив експерт.
За словами Куюна, ситуацію загострило ще й те, що у великих мереж не було стимулу завозити паливо в Україну.
"У квітні ми мали ситуацію, коли собівартість імпортного палива, особливо того, яке завозиться автотранспортом, була вищою за граничну ціну, встановлювану урядом. Тобто не було стимулів завозити паливо, особливо для невеликих мереж", - зазначив експерт.
Дефіцит бензину:
В Україні з кінця квітня виник дефіцит палива на АЗС.
З метою розв'язати питання дефіциту палива 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо на 40-43%.
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що дефіцит нафтопродуктів буде, поки йде війна і жорстке цінове регулювання.
29 квітня 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що українські АЗС перестануть продавати бензин в роздріб.
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